Le match Belgique-Portugal est déjà sold out

Le sold out a été atteint très rapidement, car la vente des tickets n'avait commencé que quelques heures plus tôt, à midi. Il reste encore des places pour les deux rencontres amicales suivantes, contre l'Egypte (6 juin) et le Costa Rica Costa Rica (11 juin).

Deux jours après ce dernier match, les Diables Rouges s'envoleront pour Moscou. Au Mondial, la Belgique a été versée dans le groupe G avec Panama (18 juin à Sotchi), la Tunisie (23 juin à Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).

Lundi midi, le sélectionneur Roberto Martinez dévoilera sa liste de 23 joueurs et de 12 réserves. La préparation commencera mardi avec une partie du groupe. A partir du 28 mai, le travail pourra commencer avec le groupe complet.