Le match Barça B-Eldense a-t-il été truqué ? (Vidéo)

"Nous allons enquêter car la direction d'Eldense nous a contactés. L'affaire sera examinée car il y a des questions concernant un groupe italien pouvant indiquer des liens avec une organisation qui arrange des matches", a déclaré Tebas au quotidien espagnol AS.

A la suite de ces accusations, le club d'Eldense a directement affirmé qu'il suspendait temporairement ses activités, après que le président du club a décidé de porter plainte.

Cheikh Saad, un joueur du Club Deportivo Eldense s'est montré très en colère à l'égard de plusieurs de ses coéquipiers, qui auraient volontairement perdu le match. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux: "Devant cette situation, je présente des excuses aux supporters parce que le minimum que l'on nous demande c'est d'être compétiteurs sur les matches qui restent. Il faut exiger une prise de responsabilité des coéquipiers et de l'entraîneur, on ne peut pas permettre que certains joueurs jouent la tête baissée. Tout sortira parce que 12-0 c'est irréel et au final tout sera mis en lumière ! Allez Eldense !"

Par la suite, le joueur d'Eldense s'est expliqué sur une radio catalane: "Une demi-heure avant le début du match contre le Barça B j'étais titulaire. Juste avant le match je suis sorti du onze de départ. Une fois le match terminé, je suis monté dans le bus et on m'a dit: sache qu'il y a des joueurs qui ont vendu le match. Après ça je suis descendu dans le vestiaire où étaient les autres et j'ai fait un scandale. On a failli en venir aux mains"

Le Barça semble, lui, hors de cause. "Les joueurs ont fait ce qu'il devait faire", a ajouté Saad, écartant tout implication de l'équipe adverse.

S'il n'y a pas eu d'arrangement, la corruption pourrait provenir de paris sportifs externes.

