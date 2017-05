Le magnifique retourné d'Emre Can (Vidéo)

L'international allemand de 23 ans a repris de volée une passe en profondeur lobée de Lucas Leiva d'un ciseau retourné en pleine lucarne dans le temps additionnel de la première période. "Je n'ai jamais marqué un but comme ça, peut-être quand j'étais plus jeune. C'est le plus beau but que j'aie jamais marqué", s'est-il réjoui au micro de Sky Sports. "J'ai vu l'espace et je me suis mis à courir, ma première idée était de la prendre de la tête, ensuite je n'ai pas trop réfléchi", a raconté le milieu de terrain.

"Mais le plus important, ce sont les trois points, a rappelé Can, on a notre destin entre nos mains. Si nous gagnons nos trois derniers matches, nous sommes en Ligue des champions. Nous sommes confiants." "Emre a très bien joué ces dernières semaines mais il pourrait encore jouer mieux", s'est contenté de réagir l'entraîneur Jürgen Klopp. "En revanche je ne pense pas qu'il puisse inscrire un plus beau que celui-là", s'est-il ensuite réjoui. Liverpool est actuellement 3e de Premier League, trois points devant Manchester City et quatre devant United, qui comptent tout deux un match en retard.