Le jubilé d'Andrea Pirlo le 21 mai à San Siro

"Je veux être entouré pour ce match d'anciens coéquipiers, d'amis et de mes enfants. Ce doit être une grande fête pour tout le monde..."

L'architetto s'était retiré des terrains de la Major League Soccer (MLS) en décembre, à l'expiration de son contrat avec New York City.

Il avait débuté en Serie A pour le compte de Brescia en 1995, avant de successivement jouer à l'Inter Milan, à la Reggina, au Milan AC où il a obtenu ses premiers grands succès (deux titres nationaux et deux Ligues des Champions) puis bien sûr à la Juventus, avec quatre titres à la clé. Pirlo a rejoint New York en 2015, et y a terminé son glorieux parcours.

"J'ai joué au foot toute ma vie, donc je crois que je vais rester dans le football", avait confié il y a quelques jours l'ancien milieu de terrain à l'agence de presse italienne Ansa. "Entraîneur ? C'est une hypothèse, mais je ne sais pas encore. Après tant d'années, j'ai besoin de couper un peu du football. J'aurai encore bien le temps de décider quoi faire plus tard..."

Pirlo a été champion du monde en 2006, et vice-champion d'Europe en 2012, avec la Nazionale, dont il a défendu les couleurs à 116 reprises, marquant 13 goals.