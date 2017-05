Le coup franc astucieux (ou polémique) de Nacho (Vidéo)

Après une faute sur Asensio un peu avant la 10e minute, Nacho Fernandez a joué très rapidement le coup franc situé plein axe, juste devant le rectangle, surprenant tout le monde, à commencer par les hommes de Sampaoli, qui n'étaient pas en place.

Les Sévillans ont tant bien que mal réclamé l'invalidité du but auprès de l'arbitre, mais celui a bien été validé.

Le Real s'imposera finalement 4-1, avec un doublé de Ronaldo (qui franchit la barre des 400 buts avec le club espagnol) et un but de Kroos.

De son côté, le Barça s'est imposé 1-4 à Las Palmas (avec un triplé) de Neymar et compte 87 points, à égalité avec le Real, mais qui possède un match en moins, à disputer au Celta Vigo, mercredi soir.

Les Merengues se déplaceront à Malaga pour leur dernier match, tandis que Barcelone recevera Eibar.

