Le Club de Bruges au pied du mur avant le retour sur la pelouse du Basaksehir Istanbul

Le Club avait pourtant très bien entamé sa double confrontation, menant de deux buts à la pause grâce à Emmaneul Dennis, nouveau venu dans la Venise du Nord, et Stefano Denswil, sur coup-franc. Mais le scenario du second acte a été tout différent. Des cadeaux brugeois ont en effet permis aux Turcs d'inverser la tendance (2-3). Un nouveau coup franc victorieux du Néerlandais Denswil a toutefois remis les 'Gazelles' dans la course à la qualification. "Grâce à cette réalisation, tout reste possible au retour", avait déclaré Ivan Leko après le match aller.

La phalange brugeoise s'est rassurée ce week-end, sortie largement gagnante de son premier match de championnat à Lokeren (0-4) malgré une carte rouge à la 32e minute de jeu. Trois fois buteur pour ses deux premières sorties officielles avec Bruges, le Nigérian Dennis pourrait se montrer décisif à Istanbul.

La rencontre de mercredi, jouée au Fatih Terim stadium, sera arbitrée par le Roumain Istvan Kovacs. A noter que ce sera le 299e match européen du Club de Bruges. S'il venait à jouer, Timmy Simons porterait la vareuse 'Blauw & Zwart' pour la 80e fois sur la scène européenne.

Si les Brugeois se qualifient, ils disputeront donc les barrages de la voie de la Ligue (15-16 / 22-23 août), et pourraient y affronter des clubs tels que le FC Séville, Naples ou Liverpool. En cas d'élimination, ils seront reversés en barrages de l'Europe League (17 et 24 août) où ils bénéficieront du statut de tête de série.