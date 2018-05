Le Club Bruges s'impose à Charleroi et conserve 4 points d'avance sur le Standard

Pour tenter de renouer avec la victoire, Ivan Leko n'a pas pu compter sur Abdoulay Diaby, blessé, et l'a remplacé numériquement par Dennis. Le coach brugeois a aussi lancé Jordy Clasie et Ethan Horvath à la place de Vanaken et Vladimir Gabulov. Avec Dennis sur le flanc gauche et Krépin Diatta à la place de Diaby, le Club a pris petit à petit l'ascendant. Mais Dennis a vu son tir bloqué (5e) et Diatta a mis le ballon dans les mains de Nicolas Penneteau (9e).

Pourtant, ce sont les Zèbres qui ont pris la tête sur un penalty accordé pour une faute de Dennis sur Mamadou Fall et transformé par Rezaei (19e, 1-0). A partir de ce moment, Charleroi a pu jouer son jeu favori d'autant plus facilement que le Club Bruges prestait en dessous de son niveau. Les Blauw & Zwart ont été menaçants sur les phases arrêtées mais les reprises de la tête de Brandon Mechele (24e, 38e) et Benoît Poulain (31e) n'étaient pas cadrées. En plus, la nervosité gagnait la rencontre et était particulièrement perceptible chez les joueurs de Leko.

A la reprise, Leko a lancé Vanhaken et a aussi demandé à Diatta et Dennis d'inverser leurs positions. Ces changements ont permis à Bruges de mettre encore plus de pression sur Charleroi, qui a explosé en neuf minutes. Vormer a égalisé sur coup franc (64e), Vanaken a donné l'avance aux Brugeois (71e, 1-2) et Vossen, qui a remplacé Dion Cools (60e), a inscrit son 6e but de la saison (73e, 1-3).

Bruges a arraché une victoire importante avant de se rendre au Standard ce week-end.