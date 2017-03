Le Celtic chasse un record européen

Durant ses premiers mois au poste de manager du Celtic Glasgow, cet été, Brendan Rodgers (ex-Liverpool) a essuyé quelques critiques. En championnat, faute de concurrence, il a pris les points nécessaires mais en coupe d'Europe, son équipe était fragile, comme en témoigne le pénible 7-0 sur le terrain de Barcelone, lors de la première journée de Champions League.

Désormais, les critiques se sont tues. À onze journées du terme, les Vert et Blanc ne peuvent plus louper leur 48e titre. En soi, ce n'est pas exceptionnel mais le Celtic pourrait assortir ce sacre d'un record européen : celui du champion le plus dominant de tous les temps. Ce record est actuellement détenu par le PSG, qui a achevé la saison passée avec 31 points d'avance sur le deuxième, Lyon. Le Celtic compte 24 points d'avance sur le deuxième, Aberdeen. Il n'a perdu aucun match et a concédé un seul nul. Son goal-average : 67-16.

Quel contraste avec la Ligue des Champions... Le Celtic a terminé dernier, sans victoire, d'une poule qui comprenait Barcelone, Manchester City et le Borussia Mönchengladbach. La saison prochaine, Rodgers veut compter davantage en Europe. Pour cela, il compte sur son dynamique duo d'attaque, formé par Moussa Dembélé (ex-Fulham) et Scott Sinclair (ex-Chelsea). Cette saison, il a traduit la domination du club en résultats. L'international espoir français en est à 27 buts en 41 matches, toutes compétitions confondues, l'Anglais à 16 goals en 34 rencontres. Dembélé, convoité par quelques grands clubs, a prolongé son contrat au Celtic.

Quelques Belges participent à ce succès. Logan Bailly n'est que le troisième gardien, après le Néerlandais Dorus de Vries et le titulaire Craig Gordon, ex-concurrent de Simon Mignolet à Sunderland. Il n'a pas encore joué une seule fois cette saison. Par contre, Dedryck Boyata est titulaire. Le défenseur de 26 ans a raté le premier tour à cause d'une blessure à la cuisse mais depuis janvier, il est incontournable. Boyata a inscrit deux buts et a aidé les siens à préserver leurs filets à six reprises en sept matches. Il entrera donc aussi dans l'histoire.

Par Matthias Stockmans