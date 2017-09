Le Bayern Munich limoge son entraîneur Carlo Ancelotti

"A la suite d'une analyse en interne de la défaite 0-3 en Ligue des champions à Paris, le FC Bayern a libéré son entraîneur en chef Carlo Ancelotti de ses fonctions", indique le club. L'adjoint français d'Ancelotti, l'ex-joueur du club et ancien entraîneur de Bordeaux (L1) Willy Sagnol, prend les rênes de l'équipe par intérim.

"Les performances de notre équipe depuis le début de saison ne correspondent pas à nos attentes. Le match à Paris a clairement montré que nous devons en tirer les conséquences", indique le patron des champions d'Allemagne Karl-Heinz Rummenigge dans le communiqué annonçant la décision.

Le Bayern est actuellement troisième de la Bundesliga, à 3 points du leader Dortmund. En Ligue des champions, il compte une victoire contre le modeste Anderlecht, et une défaite à Paris.

Assurant regretter le tour qu'a pris la collaboration avec l'Italien, Rummenigge ajoute: "Carlo est mon ami et le restera, mais nous devions ici prendre une décision professionnelle pour le bien du FC Bayern. J'attends de l'équipe maintenant un développement positif et une volonté absolue de performance, afin que nous atteignions nos objectifs cette saison".

Dès mercredi soir, au banquet d'après-match à Paris, Rummenigge n'avait pas caché que sa patience était à bout: "C'est une défaite très douloureuse, une défaite qu'il nous faut analyser, et après laquelle il va falloir parler clairement et tirer les conséquences, parce que ce que nous avons vu, ce n'était pas le Bayern Munich", avait-il fulminé.

"Il est important que nous inversions vite la courbe et que nous nous présentions de nouveau comme le Bayern Munich, que nous montrions que nous sommes une équipe qui a fait fureur en Europe et en Allemagne, et que nous allons renouer avec cela", avait-il ajouté.

Le match de Paris, contre une équipe qui a cassé sa tirelire à l'intersaison pour s'offrir l'une des meilleures attaques d'Europe, devait permettre au Bayern de se situer sur la scène européenne.

La force du Bayern, avait dit avec assurance le patron du club Karl-Heinz Rummenigge avant le match, "c'est son expérience".

Mais Ancelotti avait décidé, à la surprise générale, de laisser sur le banc quatre des joueurs majeurs de l'effectif: la charnière centrale championne du monde avec l'Allemagne Hummels-Boateng (ce dernier était même en tribune), ainsi que les ailiers Robben et Ribéry.

Pour Kicker, le magazine du foot, "avec sa composition, Ancelotti avait pris un risque (...) il est le grand perdant".

Ancelotti était arrivé au Bayern à l'été 2016 pour succéder à Pep Guardiola. Il a remporté le championnat d'Allemagne la saison dernière, et a échoué en 1/4 de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Il a également été éliminé en coupe d'Allemagne en 1/2 finale à domicile par le grand rival Dortmund.