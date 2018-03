Le Barça élimine Chelsea grâce à un show de Messi

Avantagé par le score du match aller, Barcelone ne se posait pas de questions et faisait immédiatement craquer la défense londonienne. Après moins de trois minutes, une combinaison rapide et chanceuse libérait Messi dans une angle très fermé. Cela n'empêchait pas l'Argentin de placer le ballon entre les jambes de Thibaut Courtois (3e).

La réaction de Chelsea est confiée à Willian et Hazard qui ont inquièté à tour de rôle la défense catalane. Mais c'est une nouvelle fois Messi qui a fait la différence. Après avoir subtilisé le ballon à Fabregas, 'la Pulga' prenait de vitesse les défenseurs de Chelsea avant de servir Ousmane Dembele. Le Français contrôlait parfaitement et allumait Courtois d'une frappe du droit croisée en lucarne pour son premier but sous le maillot Blaugrana (20e).

Chelsea ne s'avouait pas vaincu et insistait. Alonso (37e) et Kante (38e) butaient sur Ter Stegen. L'Espagnol frappera même sur le poteau sur coup franc dans les arrêts de jeu de la première période.

Mal payé avec trois poteaux sur les deux matchs, Chelsea flanchait définitivement après l'heure de jeu. Et c'est une nouvelle fois Messi qui frustrait l'équipe d'Antonio Conte. L'Argentin éliminait trois hommes sur une progression en vitesse et s'en allait inscrire son 100e but en Ligue des Champions en plaçant une nouvelle fois entre les jambes de Courtois (63e).

Démotivé, Chelsea a une nouvelle fois joué de malchance en toute fin de match en touchant une quatrième fois le cadre sur une tête de Rüdiger (90e).

Barcelone est le troisième club espagnol à se qualifier pour les quarts de finale après le FC Séville et le Real Madrid. Les autres équipes ayant décroché un ticket pour les quarts sont le Bayern Münich, la Juventus, la Roma, Manchester City et Liverpool.