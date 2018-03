Le Barça attend Chelsea, le Bayern serein

Chelsea avait terminé la première manche frustré par l'égalisation de Lionel Messi en fin de rencontre: "C'est dommage. Il y a un peu de déception mais, en même temps, ce match va nous donner beaucoup de confiance pour le match retour. La qualification est ouverte. On a montré que si nous sommes prêts à travailler dur ensemble, et si nous gardons ce bon feeling avec le ballon, on peut faire quelque chose d'extraordinaire au Camp Nou", veut croire l'entraîneur Antonio Conte.

Depuis, son équipe a subi deux défaites coup sur coup contre Manchester United (2-1) et Manchester City (1-0), avant de redresser la tête face au relégable Crystal Palace (2-1).

Autant dire que c'est un gros défi qui attend les Londoniens au Camp Nou, face à une équipe qui domine le championnat d'Espagne.

L'autre rencontre est moins attrayante sur le papier: grâce à des doublés de Thomas Müller et Robert Lewandowski, le Bayern a mis KO les Turcs du Besiktas au match aller.

"Au retour, je mettrai la meilleure équipe", a tout de même assuré le coach allemand Jupp Heynckes, pour qui "en Ligue des champions on n'a pas le droit de prendre de risques". Il y aura toutefois plusieurs absents notables, comme l'ailier néerlandais Arjen Robben, touché à un nerf, ou les blessés Manuel Neuer (fracture d'un pied), Kingsley Coman (opéré d'une cheville) et Corentin Tolisso (contusion au tibia).

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi à 11h00 GMT.