Le Ballon d'Or sera révélé le 12 décembre

À partir de 21h00, les noms de ceux classés de la 5e à la 2e place seront égrenés.

L'interview du lauréat, ainsi que le classement complet avec le détail des votes par pays, sera publié dans le numéro de France Football du mardi 13 décembre.

Le jury est composé cette année de 173 journalistes du monde entier, à la grande différence des six dernières années lorsque le prix était remis conjointement par la FIFA et France Football, avec un collège des votants alors ouvert aux capitaines des sélections et aux techniciens nationaux.

Le grand favori est Cristiano Ronaldo qui a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid et l'Euro-2016 avec le Portugal.

La FIFA a, elle, ressuscité ses prix (meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur entraîneur, plus beau but, onze-type, etc) qu'elle remettra le 9 janvier lors d'une cérémonie à Zurich.