Laurent Ciman en demi-finale de l'US Open Cup avec Los Angeles FC

Les Californiens ont pris le meilleur 3-2 sur les Portland Timbers, mercredi en quart de finale, devant leur propre public.

Ciman a joué tout le match en défense centrale. Après 33 minutes, LAFC a pris l'avantage grâce à un but de David Guzman. Cinq minutes plus tard, Carlos Vela signait le 2-0. Juste avant la pause, Julio Cascante a réduit la marque.

Six minutes après la pause, Marco Urena a augmenté l'avance de LA. Mais une minute plus tard, Vytautas Andriuskevicius ramenait l'écart à 3-2. Le marquoir n'allait plus évoluer ensuite.

Ciman et ses coéquipiers affronteront Houston Dynamo en demi-finale le 8 août. Les Texans ont éliminé le tenant du titre le Sporting Kansas City 4-2.