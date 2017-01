Lallana : le soldat de Klopp

Durant la période des fêtes, le footing pour garder la ligne est une pratique répandue. Adam Lallana l'a exacerbée sur les pelouses de Premier League. Le 31 décembre face à Manchester City, il a avalé 12,88 kilomètres. Personne n'a couru autant lors de la 19e journée du championnat anglais. Deux jours plus tard, face à Sunderland, Adam est reparti pour 13,22 bornes. Record de la journée, encore.

Arrivé à Liverpool avec la réputation d'un coach qui ne négocie pas avec les kilomètres parcourus, Jürgen Klopp ne pouvait que tomber amoureux de l'international anglais. L'ailier que Brendan Rodgers était allé chercher à Southampton est devenu un milieu de terrain intérieur quand l'Allemand a débarqué à Anfield. Avec une réussite incontestable puisque cette saison, Lallana est en avance sur tous ses temps de passage.

" Je pense qu'à mon âge, je dois enfin progresser dans le rectangle, dans mon impact sur le jeu de mon équipe ", déclarait Adam au Guardian voici quelques mois. Des paroles transformées en actes : l'Anglais a déjà planté sept buts et offert sept passes décisives. Pour le revoir aussi décisif, il faut remonter à 2013-2014, lors de sa dernière saison à Southampton. Lallana avait alors inscrit neuf buts et donné cinq assists. Un total de quatorze actions décisives qu'il a déjà atteint cette année, alors qu'il reste 18 matches à disputer.

" Je suis un joueur qui aime le pressing, et qui adore avoir de la liberté d'expression ", ajoute le Red, qui se régale donc au sein de ce Liverpool qui court partout dans le camp adverse, empilant les profils techniques dans le secteur offensif. Lallana combine avec Philippe Coutinho, Roberto Firmino ou encore Sadio Mané, qu'il peut servir en pleine course grâce à une astuce de Klopp sur son positionnement : placé comme milieu intérieur droit, Lallana voit son pied gauche directement tourné vers une action décisive quand il reçoit le ballon. Et avec 44,6 passes par match, il ne l'a jamais reçu aussi souvent depuis ses débuts en Premier League. De quoi faire de gros dégâts.

Par Guillaume Gautier