La Suisse corrige sévèrement l'Islande, prochain adversaire des Diables (6-0)

Le nouveau sélectionneur islandais, le Suédois Erik Hamren avait sans doute rêvé d'un autre scénario pour ses débuts avec ce pays émergeant du football européen.

La Suisse a annoncé la couleur après deux minutes seulement et une grosse occasion de Seferovic. À la 13e minute, c'était déjà 1-0 grâce à une frappe latte-rentrante de Steven Zuber. Le 2-0 est tombé dix minutes plus tard grâce à Denis Zakaria (23e).

Un score qui a obligé l'Islande à se découvrir et a laisser des espaces dans lesquels les Suisses se sont engouffrés sans pitié. En deuxième période, les occasions se sont ainsi multipliées pour la 'Nati' qui aurait pu infliger une correction encore plus sévère aux Islandais. Le 3-0 est tombé sur un joli coup franc de Xherdan Shaqiri (53e). Les superbes actions construites par la Suisse lui ont ensuite permis de faire 4-0, 5-0 puis 6-0 grâce à Haris Seferovic (67e), Albian Ajeti (71e) et Admir Mehmedi (82e). Un spectacle qui a ravi les spectateurs de St-Gall et qui n'est certainement pas passé inaperçu aux yeux du sélectionneur belge Roberto Martinez en vue du duel entre les deux équipes le 12 octobre prochain à Bruxelles.

Dans le même temps, la Finlande était engagée dans le groupe C2 face à la Hongrie et s'est imposée 1-0 alors que le Bélarus a dominé Saint-Marin 5-0 dans le groupe D2.