La Suisse bat la Serbie 2-1 à la 90e minute

C'est pourtant l'ancienne coqueluche du Parc Astrid, Aleksandar Mitrovic, qui a ouvert le score pour la Serbie grâce à un coup de tête dont il a le secret dès la 5e minute.

Granit Xhaka égalisa d'une terrible frappe du gauche à 20 mètres, où il reprit le ballon renvoyé par Dusco Tosic sur un essai de Xherdan Shaqiri (1-1, 53e).

Le but de la victoire tomba à la 90e minute lorsque Shaqiri, parti de loin mais arrivé à bon port, ne trembla pas dans son face à face avec le gardien serbe Vladimir Stojkovic (2-1).

Plus tôt dans la journée, le Brésil avait battu et éliminé le Costa Rica, 2-0, grâce à des buts signés Coutinho et Neymar, dans le même groupe.

Le Brésil et la Suisse ont 4 points, la Serbie 3.

A l'affiche de la 3e et dernière journée le mercredi 27 juin: Serbie - Brésil et Suisse - Costa Rica.