La sécurité est prévue de longue date pour la finale de l'Europa League Ajax-Man Utd

Le célèbre club des "Red Devils", où évolue le Diable Rouge Marouane Fellaini, a réagi sur Twitter: "Nous sommes terriblement choqués par les terribles événements de la nuit dernière à la Manchester Arena. Nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui sont touchés."

L'Union européenne de football (UEFA) a précisé à propos des mesures de sécurité prévues mercredi: "Il n'y a actuellement aucune indication qui puisse suggérer qu'une quelconque activité liée à la finale de l'Europa League à Stockholm puisse être la cible d'attaques."

"L'UEFA travaille étroitement avec les autorités locales et la fédération suédoise de football et les risques terroristes ont été pris en compte depuis le début du projet. De plus, une série de mesures de sécurité ont été adoptées à la suite des attaques à Stockholm en avril dernier."

Le 7 avril un attentat au camion bélier avait fait quatre morts, deux Suédoises, un Britannique et une Belge, fauchés sur la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale suédoise.

L'UEFA demande aux spectateurs d'arriver aussi tôt que possible au stade en raison des contrôles détaillés qui seront effectués à l'entrée.