La Russie bat l'Arabie Saoudite 5-0 dans le match d'ouverture de son Mondial

Youri Gazinsky a inscrit le premier but du Mondial 2018 à la 12e minute. Denis Cheryshev a doublé la mise à la 43e et Artem Dzyuba a fait 3-0 à la 71e. Denis Cheryshev a marqué son second but de la journée dans le temps additionnel (90+1), prenant ainsi seul la tête du classement des buteurs. Golovin a donné au score des allures de forfait en fixant le score à 5-0 trois minutes plus tard (90+4).

La Russie prend la tête du groupe A avec 3 points. Le second match du groupe A opposera l'Uruguay à l'Egypte samedi (14h00) à Ekaterinburg.