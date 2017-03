La Russie a des soucis avant de rencontrer la Belgique

Mardi soir à Sotchi, c'est une demi-équipe des Diables Rouges qui se déplace en raison des absences cumulées d'Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Thibaut Courtois, Marouane Fellaini et Laurent Ciman, sans parler de Vincent Kompany.

"Nous avons appris ce grand nombre de blessés et c'est pourquoi nous nous sommes entraînés différemment" a expliqué Cherchesov lundi. "Nous avons beaucoup d'informations sur l'adversaire et nous allons les utiliser. Mais le plus important est de jouer notre propre jeu."

Le problème du 3-5-2 de la Russie se situe en défense où quelques piliers dont le capitaine Vasili Berezutski sont absents. Leurs remplaçants n'ont pas encore les automatismes et les résultats s'en ressentent. Contre les Belges, Cherchesov récupérera Alan Dzagoev, absent contre les Ivoiriens.

L'homme-fort du CSKA Moscou ne pense pas que les absences côté belge vont beaucoup les affaiblir. "Je suis persuadé que les Belges peuvent remplacer ces nombreux blessés. Il y a énormément de qualité dans leur sélection."