La pépite du XXIe siècle s'appelle Pietro Pellegri

Intronisé comme le plus jeune joueur de l'histoire du Calcio après avoir fait ses débuts avec le Genoa à tout juste 15 ans, 9 mois et 5 jours en décembre 2016, il refait parler de lui quelques mois plus tard lors de l'ultime journée du championnat italien, en fêtant sa première titularisation par un but au Stadio Olimpico de Rome en mai 2017.

Devenu du même coup le troisième plus jeune buteur de l'histoire de la Serie A, Pellegri attaque l'exercice 2017-2018 avec le même allant et inscrit un doublé, contre la Lazio cette fois, pour sa première apparition de la saison. Encore un record.

C'en est trop pour l'AS Monaco, qui décide de délier les cordons de la bourse et de s'offrir la plus grande promesse du football transalpin contre 25 millions d'euros. À 16 ans, 3 mois et 17 jours, Pietro Pellegri devient donc logiquement la transaction la plus chère de l'histoire du football pour un joueur de son âge.

Et renvoie aussi Theo Walcott et ses 10,5 millions aux oubliettes, pour son passage de Southampton à Arsenal en 2006, à 16 ans, 10 mois et 4 jours. Encore un jeune qui ne respecte plus rien. Encore moins les anciens.