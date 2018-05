La Nouvelle-Zélande va appliquer l'égalité salariale en football

Les sélections nationales messieurs (All Whites) et dames (Football Ferns, littéralement les Fougères du Football) seront désormais traitées de manière "paritaire", a souligné le directeur général de la Fédération, Andy Martin. Concrètement, les primes de match et les droits d'image seront désormais équivalents et les joueuses voyageront désormais en classe affaires comme les joueurs.

Pour l'attaquante des Fougères, Sarah Gregorius, il est important que "les efforts des femmes soient enfin reconnus. C'est une sacrée ligne que nous avons tracée dans le sable", a-t-elle estimé sur les ondes de Radio New Zealand.

La Nouvelle-Zélande suit l'exemple donné l'an dernier par la Norvège, qui a mis en place les mêmes conditions salariales pour ses sélections masculine et féminine.

La Fédération néo-zélandaise de rugby avait annoncé cette année que les Black Ferns (Fougères Noires), quintuple championnes du monde, allaient pour la première fois se voir proposer des contrats professionnels.