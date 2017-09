La Ligue des Champions souffle ses 25 bougies

Les passagers du vol Bruxelles-Genève du jeudi 5 novembre 1992 qui partent assister au tout premier tirage de ce qui s'appelle désormais la Champions League sont encore un peu fatigués. La délégation du Club Bruges, composée de l'administrateur délégué Antoine Van Hove, de son épouse Annie et du secrétaire Jacques Denolf n'a atterri en Belgique que quelques heures plus tôt. Elle revenait de Vienne, où le Club s'était qualifié pour les poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes au détriment de l'Austria.

