La Juventus et Turin accueillent Cristiano Ronaldo

La superstar est arrivée dès dimanche soir, ce qui a pris à contre-pied ses tifosi et les médias car il n'était attendu que lundi matin à Turin, où le centre-ville est tapissé de milliers d'affiches proclamant "bem-vindo", "bienvenue" en portugais.

Lundi matin, en arrivant au siège de la Juve où il doit passer les examens médicaux, Ronaldo, plutôt réservé et entouré de plusieurs gardes du corps, a été accueilli par des centaines de tifosi déchaînés et a mis plusieurs minutes à gagner la porte d'entrée.

"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo", ont scandé les supporters, avant de chanter "Ronaldo ramène-nous la Ligue des champions".

"C'est une grande émotion, le meilleur joueur du monde! Je n'aurais jamais imaginé cela...", a assuré à l'AFP Fabio, un jeune supporter. "C'est un rêve", s'est exclamé un autre derrière lui.

L'attaquant devait ensuite visiter les installations de la Juve puis une conférence de presse de présentation est prévue à 18H30 (16H30 GMT), après quoi le champion d'Europe 2016 avec le Portugal devrait repartir en vacances. Selon les médias italiens, il ne devrait rejoindre le reste de l'équipe turinoise qu'à la fin du mois de juillet, lorsqu'elle se trouvera en tournée aux Etats-Unis.

"C'est un champion absolu qui arrive, ce sera vraiment intéressant de participer au quotidien à sa vie, plus particulièrement au travail", c'est-à-dire à l'entraînement, a commenté son futur coéquipier, le milieu de terrain Claudio Marchisio. "Et si je parle comme tifoso, alors je dois dire que c'est un coup génial", a-t-il ajouté.

Même si la visite de Ronaldo ne va durer que 24 heures, ce sera le "Ronalday" ou le "Ronaldo-day" dans la ville, assurent tous les médias.

Les maillots noir et blanc de la Juve avec le numéro 7 de Ronaldo se vendent comme des petits pains et une glace au "goût CR7", avec une pointe de sherry et du chocolat, a également été lancée dans la capitale piémontaise.

- Bénéfique pour tous -

L'arrivée de Cristiano Ronaldo doit naturellement permettre à la Juve de remporter finalement le Graal du football qui lui échappe depuis plus de 20 ans, la C1, mais aussi tirer vers le haut toute la planète foot italienne.

"La Ligue des champions en maillot noir et blanc. Plus que toute autre merveille, c'est ça que la Juve demande à Cristiano", écrit la Gazzetta Sportiva.

Pour le Corriere dello sport, Ronaldo aura aussi pour mission de motiver le reste de l'équipe pendant le championnat car, après sept titres de suite et la place déjà conquise dans l'histoire, le groupe se sentira certainement satisfait.

"La Ligue des champions est un discours à part, car dans le vestiaire noir et blanc, tous ont faim de soulever la coupe après les déceptions des quatre dernières saisons", avec deux défaites en finale et deux éliminations en quart de finale, estime le quotidien.

La Juve ne sera cependant pas la seule à en tirer bénéfice et c'est tout le système foot italien qui en profitera, estiment les experts.

"Ronaldo a plus de 300 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il est connu dans chaque recoin de la planète et c'est l'une des cinq personnalités les plus connues au monde. Cela suffit pour dire qu'il y aura des effets positifs non seulement pour la Juve mais pour tout le football italien", a estimé récemment Lucio Lamberti, professeur à l'école Polytechnique de Milan, dans les colonnes de la Stampa.

Pour le légendaire gardien de but de la Nazionale, Dino Zoff, champion du monde en 1982 à 40 ans, "Ronaldo offrira une très grande contribution technique à la Juve et tirera vers le haut le niveau général du championnat".

Dans ce concert enthousiaste, difficile de trouver une voix dissonante: à l'usine Fiat de Melfi, dans le sud de l'Italie, l'appel à la grève d'un syndicat minoritaire contre le coûteux transfert -- 100 millions d'euros versé au Real -- a fait un flop. La direction du constructeur automobile, propriété comme la Juve de la famille Agnelli, a recensé 5 grévistes.