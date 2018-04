La FIFA désigne treize arbitres assistants vidéo pour le Mondial en Russie

La FIFA avait officialisé en mars le recours à l'assistance vidéo durant le Mondial. Lundi, l'instance a dévoilé les noms des treize hommes chargés d'assister les arbitres depuis la régie centralisée de Moscou. Il y a un Qatarien, trois Sud-Américains et neuf Européens. Outre ces treize hommes, qui n'entreront en action qu'en tant qu'assistants vidéo, certains des arbitres sélectionnés pour le Mondial seront utilisés comme VAR durant la compétition.

Le Néerlandais Danny Makkelie et l'Italien Daniele Orsato sont les plus connus parmi les assistants vidéo. La sélection des VAR est basée principalement sur l'expérience des arbitres en la matière dans leur pays et dans les rencontres internationales. Makkelie est depuis le début très impliqué dans le développement de l'assistance vidéo. Lors du premier test en direct durant un match amical, Italie-France en 2016, Makkelie était déjà l'assistant vidéo. Il était aussi présent au Mondial des clubs 2016.

Outre Orsato, on retrouve deux autres Italiens, Massimiliano Irrati et Paolo Valeri. Deux VAR sont Allemands, Bastian Dankert et Felix Zwayer. Les autres Européens sont les Portugais Artur Dias Soares et Tiago Lopes Martins et le Polonais Pawel Gil.