La FIFA dépose plainte contre le site de revente de billets Viagogo

"Ces derniers mois, la FIFA a reçu de nombreuses plaintes de particuliers, d'associations de défense des consommateurs et d'autres acteurs du marché au sujet des pratiques opaques et trompeuses de Viagogo", a déclaré la FIFA dans un communiqué.

"Dans sa lutte contre la constitution d'un marché secondaire de vente de billets, l'objectif de la FIFA est de veiller avant toute chose à la sûreté et à la sécurité des supporters et de garantir l'application d'une tarification juste", poursuit la fédération, qui a récemment tenu des discussions fructueuses avec l'UEFA afin qu'une action coordonnée puisse être entreprise contre les plateformes non autorisées.

La FIFA rappelle que le site officiel des opérations de billetterie (FIFA.com/tickets) est le seul site légitimé à vendre des billets pour la Coupe du monde 2018. "La FIFA considère la vente et la distribution illicites des billets comme un sérieux problème et attache une importance particulière aux conditions de sécurité du transfert ou de la revente non autorisée de billets. À la lumière de ces indications, nous recommandons aux supporters de ne pas acheter de billets via des plateformes/vendeurs non autorisés. Les billets achetés via des canaux de distribution non autorisés - dont Viagogo - seront annulés une fois identifiés. La FIFA se réserve le droit de refuser l'accès du stade aux détenteurs de ces billets. Pendant la Coupe du Monde 2018, la FIFA et les autorités locales réaliseront des contrôles d'admission stricts", précise la FIFA.