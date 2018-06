La FIFA déclenche toute une série de procédures disciplinaires au Mondial

"Nous avons été volés", a lancé Mladen Krstajic, en colère après une situation litigieuse en seconde période, où son buteur Aleksandar Mitrovic a été ceinturé puis plaqué au sol par deux défenseurs suisses dans la surface de réparation vendredi. Le sélectionneur serbe estimait que l'arbitre allemand Felix Brych devait être "envoyé à La Haye" pour y être "jugé", en référence au tribunal pénal international jugeant les crimes de guerre de l'ex-Yougoslavie. La FIFA, qui a ouvert une enquête préliminaire, est passée à l'étape suivante dimanche.

Le match Suisse-Serbie a été pollué par les dérapages. Les buteurs suisses Granit Xhaka, né en Suisse de famille kosovare, et Xherdan Shaqiri, né au Kosovo, une ancienne province serbe majoritairement albanaise, avaient mimé des deux mains l'aigle du drapeau albanais, un geste considéré en Serbie comme un symbole de défiance. La FIFA, qui interdit tout message politique, avait ouvert samedi une procédure disciplinaire contre les deux joueurs suisses. Et la fédération mondiale a fait de même dimanche pour un autre Suisse Stephan Lichtsteiner, pour une célébration de but similaire.

Une procédure disciplinaire a également été ouverte dimanche contre le président de la Fédération serbe Slavisa Kokeza, pour des propos polémiques d'après-match.

La FIFA a aussi engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de deux membres du staff de l'Allemagne, Ulrich Voigt et Georg Behlau, pour avoir défié le banc suédois avec leurs célébrations après le but victorieux de Toni Kroos dans le temps additionnel.

Enfin, la fédération internationale a également annoncé avoir infligé au Danemark une amende de 17.365 euros pour mauvaise conduite de ses supporters et une bannière sexiste lors du match contre l'Australie. Le Mexique et la Serbie ont également été condamnés à une amende de 8.682 euros pour le mauvais comportement de leurs supporters.