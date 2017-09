La Fifa assouplit son règlement concernant les "poppies"

"Cela me réjouit que la Fifa semble décidée à faire preuve de bon sens et change sa position sur les 'poppies'", s'est ainsi félicité Tracey Crouch, la ministre des Sports britannique sur Twitter. "C'est tout à fait normal que les joueurs et les fans puissent arborer avec fierté le coquelicot, en hommage au courage et au sacrifice de nos militaires hommes et femmes".

La FA et ses homologues des îles britanniques avaient écopé d'amendes en décembre 2016 par la Fifa pour avoir exhibé le coquelicot commémoratif des soldats morts au combat lors de matches disputés autour du jour anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.

La Fifa interdit en effet aux équipes d'arborer des symboles politiques, religieux ou commerciaux pendant les matches et sa décision, basée sur une interprétation stricte de son règlement, avait été vivement critiquée à l'époque en Grande-Bretagne. Le Premier Ministre Theresa May l'avait même qualifiée de "scandale absolu".

Mais l'instance mondiale a visiblement assoupli son approche de la question. Selon plusieurs médias anglais, la Fifa a transmis de nouvelles consignes à ses fédérations membres, expliquant dorénavant tolérer certaines "initiatives" sur les tenues des joueurs.

Si la Fifa interdit toujours les messages "personnels" ou "religieux", elle se montre désormais "moins" catégorique sur les messages à portée politique, tout en maintenant l'interdiction de slogans et symboles liés aux partis politiques et aux gouvernements.

Selon ces nouvelles consignes, le pays souhaitant arborer des messages ou des symboles ayant trait à son histoire ou pour célébrer un événement national ou international, peut envisager de le faire mais doit "attentivement" prendre en compte "la sensibilité de l'équipe adverse (y compris ses propres supporteurs) et du public".