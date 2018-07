La Croatie bat l'Angleterre après prolongations et rejoint la France en finale du Mondial

Les deux équipes n'ont pu se départager à l'issue des 90 minutes du temps réglementaire (1-1). Kieran Trippier a ouvert le score pour les Anglais sur coup franc après 5 minutes. Ivan Perisic a égalisé à la 68e minute, décrochant les prolongations, pour la 3e fois d'affilée pour les Croates après leur 8e de finale contre le Danemark et leur quart contre la Russie, deux rencontres qui se sont jouées aux tirs au but. Il n'y a pas eu de loterie des tirs au but cette fois, Mario Mandzukic ayant inscrit à la 109e le but de la victoire, et de la qualification. La Croatie disputera sa toute première finale de Coupe du monde face à la France, qui l'avait éliminée en demi-finale en 1998. L'Angleterre, championne du monde en 1966, est éliminée en demi-finales comme en 1990. Les troupes de Gareth Southgate retrouveront les Diables Rouges samedi dans le match pour la 3e place. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la 3e journée de la phase de poules, alors qu'elles étaient toutes deux qualifiées pour les 8e de finale. Adnan Januzaj avait inscrit le seul but du match (1-0).