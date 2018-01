La Coupe du monde arrive au Sri Lanka, première étape de son voyage

Le champion du monde 1998 Christian Karembeu a porté le trophée au Sri Lanka, où il a été reçu par le président Maithripala Sirisena et le Premier ministre Ranil Wickremesinghe.

La tournée du trophée de la Coupe du monde va à présent prendre la direction des Maldives.

Avant de se lancer dans une expédition mondiale, la tournée du trophée de la Coupe du monde a voyagé dans toute la Russie pendant trois mois, parcouru plus de 16.000 kilomètres et visité 16 villes, ce qui en fait la plus longue tournée de l'histoire dans un pays hôte. C'est la quatrième fois que la coupe parcourt le monde avant le tournoi.