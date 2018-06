La Colombie s'écroule face au Japon (2-1)

Colombie - Japon, le match d'ouverture du Groupe H du mondial-2018 de football en Russie, s'est soldé par une victoire du Japon, 2-1 (mi-temps 1-1) et une exclusion - la première depuis le début du tournoi -, mardi à la Mordovia Arena de Saransk.

Sensation dès la 3e minute, en effet: Yuya Osako, seul devant le gardien, tire en plein sur lui. Mais le ballon revient vers Shinji Kagawa, dont la frappe est détournée du bras par Carlos Sanchez.

Penalty, carton rouge pour le défenseur colombien et but de Kagawa qui prend David Ospina à contre-pied (1-0, 6e).

C'est également sur une phase arrêtée, un coup-franc obtenu par Radamel Falcao lors d'un duel aérien avec Makoto Hasebe, que la Colombie égalisa.

Le ballon tiré à ras de terre du poteau par Juan Quintero, sur la gauche de l'ancien gardien du Lierse et du Standard Eiji Kawashima, mal maîtrisé par ce dernier, roula en effet tout doucement derrière la ligne (1-1, 39e).

Le Japon avait certes la situation bien en mains après le repos, mais sans pour autant mener à la la marque.

Du moins jusqu'à la 73e minute, et un corner botté par Keisuke Honda, qui venait de remplacer Kagawa.

Osako s'éleva en effet plus haut que les tours colombiennes, et sa tête entra via le poteau (2-1, score final).

A 17 heures: Pologne - Sénégal.

Une équipe du Groupe H, pour rappel, croisera le fer avec les Diables Rouges au prochain tour si ces derniers y accèdent.