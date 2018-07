"La Belgique nouvelle favorite pour la victoire finale"

La Belgique est le nouveau favori, juste devant la France (29%), qui est son adversaire en demi-finale mardi à Saint-Pétersbourg. L'Angleterre (24%) et la Croatie (17%) suivent dans cet ordre.

Selon Gracenote, la demi-finale entre la Belgique et la France promet d'être très incertaine, les deux équipes ayant 50% de chances de se qualifier. L'Angleterre (56%) a une chance légèrement meilleure dans sa demi-finale que la Croatie (44%).

La question est de savoir s'il faut accorder beaucoup d'importance à la prédiction de Gracenote. Avant le Mondial, le bureau de statistiques avait désigné le Brésil comme principal favori (21 %). Mais la Seleção est tombée, comme on le sait, en quart de finale contre la Belgique. Le Brésil était suivi par l'Espagne (10%), le champion en titre allemand et l'Argentine (8% chacun), pays qui ont déçu et qui n'ont pas atteint les quarts de finale.

La France (6%) complétait le Top 5 et la Belgique figurait au neuvième rang (4%).