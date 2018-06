La Belgique bat le Costa Rica 4-1 (2-1) avant de s'envoler pour la Russie

Les Costariciens ont ouvert le score à la 24e par leur capitaine Bryan Ruiz. L'ex-Buffalo a en effet repris imparablement du gauche un ballon repoussé de la tête plein axe par Jan Vertonghen (0-1, 24e). Dries Mertens a égalisé 7 minutes plus tard en exploitant un centre d'Eden Hazard pour fusiller à bout portant l'excellent gardien du Real Madrid Keylor Navas (1-1, 31e).

A l'origine de cette phase, comme sur le but de Ruiz, une remise de la tête d'un défenseur (Cristian Gamboa), sur un centre de Romelu Lukaku. Ce dernier a ensuite marqué son 35e but en équipe nationale (2-1, 42e) sur un service de Mertens. Le 36e but de l'ancien anderlechtois tomba dès la reprise (3-1, 50e), sur un centre parfait de Nacer Chadli, qui venait de doubler Thomas Meunier, bien lancé sur son flanc droit par Kevin De Bruyne. Michy Batshuayi, qui avait remplacé Mertens à la 52e minute, a donné à la marque son aspect définitif en exploitant un assist sympa de Lukaku, après une percée du capitaine Hazard (4-1, score final, 65e).