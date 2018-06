La Belgian connection serbe

Bien qu'il ait qualifié la Serbie pour la Coupe du Monde, Slavoljub Muslin (64 ans, ex-Lokeren et Standard) a été licencié en octobre dernier. Selon la presse locale, on lui reprochait de ne pas aligner Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk). C'est son adjoint, Mladen Krstajic (44 ans), qui lui a succédé. Aleksandar Mitrovic reconnaît que les joueurs ont été surpris. "Muslin avait réussi à former un groupe homogène, on s'entendait très bien avec lui. La décision de le remplacer a été prise plus haut et je ne sais pas du tout pourquoi. Krstajic est plus jeune mais ses idées ne diffèrent pas fondamentalement de celles de Muslin. Il est cependant très sûr de lui et très dynamique."

Selon Mitrovic, la Serbie a suffisamment d'atouts pour jouer en rôle en vue. "On a un bon mélange de joueurs talentueux et expérimentés : Ivanovic, Matic, Tadic, Kolarov... Tous jouent ou ont joué dans des grands clubs." L'équipe serbe compte deux autres joueurs passés par la Belgique : Uros Spajic et Luka Milivojevic (ex-Anderlecht). Et quels sont les jeunes joueurs qu'il faut tenir à l'oeil? "Milinkovic-Savic, de la Lazio, mais tout le monde le connaît déjà", dit Mitrovic. "Attention aussi à Nikola Milenkovic, de la Fiorentina, et Luka Jovic, de Francfort."

Par Matthias Stockmans

Retrouvez l'intégralité de l'article consacré à Aleksandar Mitrovic dans votre Sport/Foot Magazine