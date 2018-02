L'UEFA annonce un prize money de 371 millions pour l'Euro 2020

Au dernier Euro disputé en France en 2016, les pays se sont partagés la somme de 301 millions. Le prochain championnat d'Europe, qui se disputera dans 12 pays et qui verra 24 nations y participer, offrira 9,25 millions à chaque équipe engagée, soit 1,25 million de plus qu'en 2016. L'UEFA a aussi annoncé avoir subi une perte de 6,7 millions au cours de l'exercice 2016-2017 mais dispose encore de 626 millions de fonds propres.

Un Belge a été mis à l'honneur à Bratislava. En effet, François De Keersmaecker, président de l'Union belge de football pendant plus onze ans (2006-2017), a reçu l'Ordre du mérite en diamant pour avoir, selon l'UEFA, "consacré sa vie au développement et à l'évolution du football en Belgique".

Ce Congrès a aussi été l'occasion pour l'UEFA de refuser Jersey comme 56e pays membre. La candidature de l'île anglo-normande a été rejetée par 49 des 55 votants.

Le Slovène Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, s'est montré résolument tourné vers le futur. "L'UEFA doit être courageuse, créative et actrice du changement pour défendre les valeurs du football et pour envisager l'avenir du jeu en Europe. Osons lancer des initiatives qui puissent permettre d'espérer le meilleur", a-t-il déclaré.

Abordant enfin l'arbitrage vidéo, il a assuré que le VAR ne sera pas utilisé en Ligue des Champions la saison prochaine. "Je ne suis pas du tout contre, mais on doit mieux expliquer quand on l'utilise. On verra à la Coupe du monde", a dit le patron de l'instance européenne.