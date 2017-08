L'irrésistible Asensio

Ça va vous paraître étrange, mais je vais commencer par raconter ma vie. Ou plutôt une coutume de reportage : prendre le vol du retour avec, dans les bagages, un maillot floqué. En décembre 2015, je suis à Barcelone, pour un reportage en rouge et bleu. Pourtant, je fais partie des 17.121 personnes qui assistent au match entre l'Espanyol et Las Palmas. Un triste 1-0, conclu à la boutique du stade par l'achat du maillot local, floqué du numéro 25, l'homme le plus impressionnant sur le terrain. Un gaucher installé derrière l'attaquant. Un certain Marco Asensio.

