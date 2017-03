L'Europa League est subitement prioritaire pour Mourinho

Ce constat n'est évidemment pas si surprenant, puisqu'en 25 ans, les Mancuniens ont surtout disputé la Champions League. Depuis l'introduction de celle-ci en 1992, Manchester United n'a participé qu'à trois campagnes dans la seconde épreuve continentale. Celle-ci n'a jamais paru être une priorité. Pas plus d'ailleurs que pour la plupart des clubs anglais. En 1995-1996, Manchester United a été éliminé au premier tour par Volgograd. En 2011-2012, Bilbao l'a éjecté en huitièmes de finale et Liverpool lui a réservé un sort identique la saison dernière. Contrairement à Anderlecht, victorieux en 1983, United n'a pas encore gagné la C3. En revanche, en 1991, il a remporté sa première et dernière Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes.

José Mourinho s'est souvent exprimé en termes dénigrants sur l'Europa League, bien qu'il lui doive une partie de sa renommée : en 2003, jeune entraîneur du FC Porto, il a remporté la Coupe UEFA, le premier trophée important de sa carrière. " Je ne veux pas jouer en Europa League. Gagner cette épreuve constituerait une profonde déception pour moi ", a déclaré le Portugais en 2013, lors de son retour à Chelsea. Cette saison encore, il a tenu des propos négatifs. Il déteste surtout le fait de devoir jouer le jeudi soir, ce qui laisse peu de temps de récupération à son équipe avant le match de Premier League du week-end. Ces dernières semaines, pourtant, The Special One semble avoir retourné sa veste. Il a critiqué le manque de respect de son collègue Jurgen Klopp pour l'Europa League et avant le clash des quarts de finale de la FA Cup contre Chelsea, il a indiqué que l'EL était prioritaire. C'était sans doute pour alléger la pression qui pèse sur l'équipe mais suite à son élimination de la Coupe d'Angleterre et à son médiocre classement en championnat, cette priorité devient très concrète. Pas seulement parce qu'une coupe d'Europe fait bien au palmarès mais parce qu'elle assure aussi une qualification automatique pour la prochaine campagne européenne.

Par Matthias Stockmans