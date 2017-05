L'AS Rome se sépare de son coach Luciano Spalletti

Agé de 58 ans, Luciano Spalletti, qui avait déjà entraîné la Roma de 2005 à 2009, avait succédé au Français Rudi Garcia aux commandes de l'équipe en janvier 2016, un peu moins de deux ans après avoir été démis ses fonctions au Zénit Saint-Pétersbourg. Son nom est désormais cité du côté de l'Inter.

Spalletti a donc dirigé la Roma pour la dernière fois dimanche passé contre Gênes. La victoire, 3-2, obtenue à cette occasion est synonyme de qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Le match d'adieu de Francesco Totti a en effet permis à l'AS Rome de terminer deuxième du championnat.

Les relations entre Spalletti et le légendaire numéro 10 qui était monté au jeu en 2e mi-temps n'étaient pas bonnes. Spalletti avait offert deux Coupes d'Italie et une Supercoppa à la Roma avant de partir pour cinq ans au Zenit.

"Nous souhaitons remercier Luciano Spalletti pour son excellent travail et pour sa contribution importante aux résultats du club depuis son retour. Sous sa direction, cette saison, l'équipe a totalisé le plus de points (87) et a marqué plus de buts (90) dans l'histoire des Giallorossi et nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Le club a l'intention de poursuivre sa croissance et le nouvel entraîneur (Eusebio Di Francesco, en provenance de Sassuolo ?, ndlr) partagera les valeurs et la philosophie de l'AS Roma", a précisé le président de l'AS Rome Jim Pallotta dans le communiqué officiel du club.