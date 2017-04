L'Angleterre est folle de Wilfred Ndidi

Si les Foxes étaient juste au-dessus de la zone rouge avant le Nouvel-An, une belle série les a replacés dans le ventre mou. Wilfred Ndidi est une des clefs de ce succès. Le Nigérian a été transféré du Racing Genk en janvier pour 18 millions d'euros. Il était chargé de combler le vide laissé en été par N'Golo Kanté, parti à Chelsea. Bien que Ndidi ait immédiatement gagné ses galons de titulaire, tout n'a pas coulé de source. L'équipe n'a plus retrouvé le niveau de la saison passée et l'entraîneur-miracle Claudio Ranieri a été limogé.

Son adjoint Craig Shakespeare a repris l'équipe en mains et, à la surprise générale, il en a relancé le moteur. Grâce à une belle série en Premier League et à leur qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions, les Foxes ont retrouvé leur football euphorique. Le tandem Ndidi-Drinkwater forme l'axe de la machine. Danny Drinkwater apporte ses actions offensives et doit placer sur orbite un Jamie Vardy ressuscité. Ndidi, lui, a une tâche plus défensive. Ses qualités physiques et ses tacles confèrent à la défense une stabilité que n'avait pu lui apporter Daniel Amartey, transféré l'été dernier du FC Copenhague.

Les prestations du Nigérian n'ont pas échappé à la presse britannique. The Daily Mail va jusqu'à le qualifier de successeur de N'Golo Kanté et The Telegraph parle même du départ possible de l'ancien Genkois. Arsenal et Manchester United s'intéresseraient particulièrement à lui. Ce mercredi, Ndidi sera probablement titularisé en Champions League contre l'Atlético Madrid de Yannick Carrasco. Ce serait un fameux exploit pour quelqu'un qui jouait encore pour l'anonyme Nath Boys FC au Nigeria, il y a trois ans.

Par Arne Blomme