L'ancien joueur d'Anderlecht Cheick Tioté, 30 ans, est décédé

"C'est avec une profonde tristesse que je vous confirme que mon client, Cheick Tioté, est décédé aujourd'hui, après s'être effondré à l'entraînement", a annoncé Palladino dans un communiqué. "Nous ne pouvons pas en dire davantage et demandons que la vie privée de sa famille soit respectée en ce moment difficile". Tioté avait rejoint la Chine en février dernier. L'Ivoirien avait évolué à Anderlecht entre 2005 et 2008. Il avait été prêté à Roda JC en 2007-2008 avant d'être transféré à Twente, où il est resté jusqu'en 2010. Tioté a ensuite joué à Newcastle entre 2010 et 2017, totalisant plus de 150 apparitions avec les 'Magpies'. Il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec la Côte d'Ivoire.