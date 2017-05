L'agent de Dick Advocaat confirme l'accord avec la fédération néerlandaise

Le directeur technique de la fédération, Hans van Breukelen, n'a pas voulu confirmer l'accord verbal. "Nous le ferons seulement quand tout sera conclu", a expliqué le directeur technique de la KNVB.

Sélectionneur des Diables Rouges entre octobre 2009 et avril 2010, Advocaat prendra la tête des 'Oranje' pour la troisième fois de sa carrière, après 1992-1994 et 2002-2004. Lors de ses précédents passages sur le banc de l'équipe nationale néerlandaise, il avait atteint les quarts de la Coupe du monde 1994 et les demies de l'Euro 2004.

Il terminera la saison avec Fenerbahçe, dont il est l'entraîneur depuis août 2016. Advocaat a également été le sélectionneur des Emirats Arabes Unis (de juillet à septembre 2005), de la Corée du Sud (octobre 2005-juillet 2006), de la Russie (juillet 2010-juin 2012) et de la Serbie (de juillet à novembre 2014).

Avant de rejoindre Fenerbahçe, Advocaat avait été, pendant quelques mois (de mai à août 2016), l'assistant de Danny Blind en équipe nationale. Il prendra à présent la succession de ce même Blind, licencié en mars dernier après un départ catastrophique en qualifications au Mondial 2018, ponctué par une défaite 2-0 en Bulgarie. Les Pays-Bas sont quatrièmes du groupe A, avec 7 points en cinq rencontres.