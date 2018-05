Klopp pas top dans les finales

Jürgen Klopp (50 ans) a disputé sa première finale de coupe en 2012. Alors entraîneur du Borussia Dortmund, il avait battu le Bayern 5-2 en coupe d'Allemagne. Ça reste son seul succès dans une épreuve de coupe. Cette saison-là, le Borussia a réussi le doublé championnat-coupe. Deux ans plus tard, le Bayern a pris sa revanche. Dortmund a tenu bon jusqu'à la deuxième prolongation puis Arjen Robben et Thomas Müller ont frappé, scellant le score à 2-0. La saison suivante, le Borussia n'a rien gagné non plus. La coupe devait le consoler de sa décevante septième place en Bundesliga mais le VfL Wolfsburg l'a dominé 1-3 en finale. La plaque tournante des Loups, Kevin De Bruyne, les a lancés vers la première Pokal de leur histoire.

Klopp a perdu la Ligue des Champions 2013 1-2 face à la phalange de Jupp Heynckes. Ce n'était pas une honte : le Bayern était tout-puissant cette saison-là. Il a réussi le triplé LC-titre-coupe. En 2016, Klopp a conduit Liverpool, son nouvel employeur, en finale de la League Cup, contre Manchester City. À l'issue des prolongations, le marquoir affichait toujours 1-1 mais les Reds ont été catastrophiques aux tirs au but : Lucas Leiva, Philippe Coutinho et Adam Lallana ont loupé leur envoi. L'entraîneur est donc resté les mains vides, une fois de plus. Idem en finale de l'Europa League 2016 contre le FC Séville. Daniel Sturridge a offert l'avantage aux Anglais mais ils se sont effondrés en seconde période. Kevin Gameiro et Coke (deux buts) ont offert à Unai Emery sa troisième Europa League d'affilée avec le club ibérique.

Le Real Madrid peut briguer une troisième victoire d'affilée en Ligue des Champions. À moins que pour une fois, Jürgen Klopp ait plus de succès en finale?

Par Alexander Vanhalst