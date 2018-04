Klopp: "Faites-le encore une fois et encore mieux!"

Du côté de la Roma, le défenseur Aleksandar Kolarov et l'entraîneur Eusebio Di Francesco ont, eux, estimé que la Louve ferait une erreur en se concentrant uniquement sur Mohamed Salah.

A propos de l'ambiance à Anfield

Klopp: "Dans le stade, faites-le encore une fois et encore mieux! A l'extérieur du stade, montrez du respect. C'est un club de football exceptionnel (...) connu pour ses atmosphères fantastiques dans le monde entier donc nous n'avons pas besoin de lancer quoi que ce soit sur le bus de l'équipe adverse. (...) Je ne sais pas si l'ambiance peut être meilleure que contre Manchester City mais, si c'est le cas, essayons."

Di Francesco: "La beauté des stades anglais, l'atmosphère, les entraîneurs italiens ne sont pas habitués à avoir les fans juste derrière eux. Liverpool aura les fans de Son côté, mais nous aurons aussi des fans qui auront fait le déplacement. Nous serons confrontés à un rival différent de Barcelone et nous devons être prêts à relever ce défi différent."

A propos de Mohamed Salah

Klopp: "Fantastique. Je suis vraiment heureux pour lui. Je pense que si tous les autres joueurs votent pour vous, cela signifie encore plus (...) Les joueurs savent à quel point il est difficile de marquer autant et d'être impliqué dans autant de buts (...) Je suis sûr que c'est un bon coup de pouce pour lui. Après la saison de Kevin De Bruyne, c'est encore plus spécial."

A propos de Salah, qui retrouve son ancien club

Klopp: "C'est assez commun dans le football (...) mais c'est assez spécial parce que vous en savez beaucoup plus sur l'adversaire que d'habitude. (...) Je suis presque sûr que Mo suit la saison de la Roma car il y a passé un très bon moment. (...) Mais, en fin de compte, nous sommes tous des professionnels et les défenseurs italiens sont célèbres pour ne jamais jouer de matches amicaux."

Di Francesco: "Nous n'avons pas préparé le match en nous concentrant uniquement sur Salah. Salah n'est plus à Rome mais nous avons des joueurs comme Under qui est un grand espoir et ma philosophie est de passer à autre chose."

Kolarov: "Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur Salah. Liverpool n'a pas que Salah. Ils sont un certain nombre de gars qui jouent à un rythme très élevé. Contre Barcelone, nous ne nous sommes pas concentrés sur Messi. En continuant à jouer comme ça, nous pouvons réaliser de grandes choses. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous méritons d'être dans le dernier carré et nous sommes prêts à jouer ces deux grands matches."

A propos des atouts de la Roma

Klopp: "J'aime la façon dont Rome y est parvenu. Ils ont engagé un assez bon directeur sportif l'an dernier (Monchi) et il a encore fait un travail remarquable. Perdre Salah et Emerson, c'était vraiment difficile. Nous avons perdu Coutinho et ce n'est pas amusant."

Di Francesco: "La chose la plus importante est de conserver notre philosophie et notre mentalité. Nous devons être compacts face à une équipe qui peut vous tuer en contre. Vous voulez que mon équipe recule et défende? Non, notre idée est de rester compact. (...) Nous devons jouer notre football, imposer notre style et tirer le meilleur parti des faiblesses de Liverpool. Nous avons montré lors du dernier match de championnat (victoire 3-0 contre la SPAL, NDLR) que nous avons progressé dans notre mentalité et nous devons le montrer à nouveau."

Propos recueillis en conférence de presse - AFP