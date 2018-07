Kevin De Bruyne: "On veut aller jusqu'au bout"

"On est ici pour aller le plus loin possible et pour gagner, c'est avec cette attitude qu'on abordera le match demain", a déclaré Kevin De Bruyne lundi en conférence de presse au stade de Saint-Petersbourg.

Les Diables Rouges disent depuis des semaines qu'ils comptent "aller le plus loin possible". Ils sont maintenant à deux étapes du Graal. "Ce n'était pas de l'arrogance de notre part, nous avons une très bonne équipe. Je veux devenir champion du monde. Il ne faut pas cacher ses ambitions".

On dit souvent que c'est maintenant ou jamais pour cette génération dorée. "C'est toujours 'maintenant ou jamais' dans une Coupe du monde ou un Euro. Dans un championnat, si on perd un jour, on peut revenir quelques jours plus tard. Ici c'est différent. Si on perd, on est dehors".

De Bruyne estime que le sélectionneur Roberto Martinez a poussé les joueurs à croire en leurs chances de succès. "On joue depuis sept ou huit ans ensemble. Il a bâti sur le potentiel de l'équipe. Il nous a aidés à avoir plus confiance en nous pour performer mieux qu'avant. Quand on est ici, on veut aller jusqu'au bout", dit KDB.