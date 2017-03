Kazuyoshi Miura bat le record de Stanley Matthews à 50 ans et 7 jours

A 50 ans et 7 jours, il a ainsi rejoint et même dépassé dans la légende Sir Stanley Matthews, qui avait affronté Fulham avec son équipe de Stoke City à 50 ans et 5 jours en 1965.

Mais le "Roi Kazu" ne veut pas pour autant être comparé au mythique footballeur anglais décédé en février 2000.

"Parce qu'à part cette question d'âge, je n'égalerai jamais ses statistiques, ni sa carrière", a-t-il tweeté sur fifa.com

Kazuyoshi Miura, qui a pris sa retraire internationale en 2000, dispute sa 32e saison en tant que professionnel.