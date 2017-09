José Mourinho souligne la très bonne forme de Romelu Lukaku

Arrivé cet été à Old Trafford pour près de 85 millions d'euros en provenance d'Everton, le Belge de 24 ans réalise un excellent début de saison. En effet, 'Big Rom' totalise déjà 10 buts toutes compétitions confondues en 9 rencontres à peine. "Il est sur une très bonne série. Nous savons que c'est un très bon joueur, capable de marquer beaucoup de buts. C'est encore plus facile d'y parvenir lorsqu'il est entouré de bons joueurs", a déclaré Mourinho.

"Je dois admettre qu'il marque des buts très importants et ce à presque chaque rencontre. Pour moi, le plus important n'est pas de savoir combien il a coûté au club mais bien de voir que nous sommes en tête de notre groupe", a ponctué le 'Special One'.

Après ses victoires contre le FC Bâle (3-0) et au CSKA (1-4), les 'Red Devils' sont en tête du groupe A avec 6 points. Ils se déplaceront à Benfica le 18 octobre prochain pour le compte de la 3e journée.