Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real Madrid après avoir remporté notamment trois Ligue des champions consécutives. Neuf ans après son arrivée en terres madrilènes, le Portugais, âgé de 33 ans, a été transféré à la Juventus de Turin pour un montant de 105 millions d'euros. "La Juventus est l'un des meilleurs clubs dans le monde. Ce fut une décision longuement réfléchie mais la décision fut facile de rejoindre le meilleur club en Italie et une étape très importante dans ma carrière", a déclaré l'attaquant le plus cher de l'histoire de la "Vieille Dame".

"La Juventus a un bon entraîneur (Massimiliano Allegri, NDLR) et un grand président habitué à gagner. C'est un grand défi dans ma carrière. Beaucoup de joueurs de mon âge choisissent d'aller ailleurs avec tout le respect que je leur dois. Cela me rend heureux de jouer dans un aussi grand club, je suis très reconnaissant envers la Juventus pour cette opportunité", a relevé le quintuple vainqueur du Ballon d'Or

Auteur de 450 buts et de 131 passes décisives en 438 matches avec le Real Madrid, le vainqueur de l'Euro 2016 avec le Portugal tient à ouvrir un nouveau chapitre. "Mon histoire au Real était brillante et je remercie les supporters. Mais maintenant, je veux me consacrer à cette nouvelle phase de ma vie. Je suis impatient de jouer. Je suis très motivé et je veux montrer que je suis un joueur de très haut niveau. Je veux laisser mon empreinte dans l'histoire de la Juventus. J'aime les défis et je sais que ce sera difficile. C'est un championnat très tactique mais j'aime les défis difficiles et je n'aime pas m'asseoir et regarder mes succès, je veux travailler dur pour encore plus."

Enfin, Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, sait que tous les supporters de la Juventus attendent une victoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes après avoir obtenu sept scudetto consécutifs. Ce ne sera toutefois pas simple pour les Turinois qui courent après un succès dans la Coupe aux grandes oreilles depuis la saison 1995-1996. "La Ligue des Champions est un trophée que tout le monde veut gagner, mais c'est très difficile. La Juventus s'est rapprochée de nous (du Real, NDLR), mais les finales sont toujours une inconnue. Pour cela, j'espère apporter la chance, mais avec tranquillité. Nous nous battrons pour tous les trophées."