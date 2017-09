"Je me souviendrai toujours de mon aventure à Ostende"

"Chers supporters du KVO, je veux vous remercier du fond du coeur", a débuté Vanderhaeghe. "Merci pour la belle période que nous avons vécue ensemble avec des victoires à domicile contre tous les clubs du top, deux participations aux play-offs I, une finale de Coupe de Belgique et la première participation à une campagne européenne dans l'histoire du club. Merci pour votre soutien énorme sur lequel je peux toujours compter. Ensemble avec les joueurs, les membres du staff, les collaborateurs et vous les supporters, nous avons parcouru un très beau chemin et nous devons en être fiers. Ensemble, nous avons construit quelque chose qu'Ostende n'oubliera jamais."

"Cette aventure ostendaise se termine ici pour moi", a poursuivi l'ancien international belge. "Je sais que j'ai tout fait pour obtenir le meilleur de mon équipe et que je peux regarder devant moi la tête haute. Je me souviendrai toujours de manière positive de mon aventure à Ostende et je vous suis reconnaissant des nombreux messages qui me sont arrivés ces derniers jours. Merci les 'kustboys'!"