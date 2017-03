Jan Vertonghen: "On a trop joué dans le style de jeu des Grecs"

Il s'est laissé surprendre par Mitroglou dès la reprise en 2e mi-temps. "Les Grecs ont gagné un duel aérien dans l'entre-jeu et on est resté derrière à regarder. Mitroglou a pu s'échapper et a bien conclu", a expliqué le défenseur de Tottenham.

"Après le but, on a dû chasser et ce fut difficile d'imposer un rythme. Il y a eu beaucoup de fautes commises et ils ont joué de manière maligne en tombant rapidement, en restant au sol et gagnant du temps. On a trop joué dans leur jeu. Ils ont pris un point avec leur style de jeu, dont ils ont eu raison."

Comme Courtois, Vertonghen a souligné la qualité du but de Lukaku. "On ne peut pas faire grand chose quand Romelu reçoit le ballon de cette manière. Dans ces situations, il est un des meilleurs attaquants du monde. Il a magnifiquement conclu."

"Evidemment, nous aurions pu utiliser aujourd'hui Eden et Kevin car ce sont des joueurs de classe mondiale, mais même sans eux nous aurions dû gagner ce match", a encore estimé celui qui a égalé le nombre de sélections internationales de Paul Van Himst.