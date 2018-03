Italie : après Gigi, voilà Gigio

L'Argentine est le prestigieux adversaire de l'Italie à l'Etihad Stadium de Manchester City, le 23 mars. Après 175 matches avec la Squadra Azzurra, Gianluigi Gigi Buffon (40 ans) cède sa place à un autre gardien. Il s'agit de Gianluigi Donnarumma, qu'on appelle aussi Gigio et qui n'a que 19 ans. Le portier de 196 centimètres est né à Naples, mais a été transféré à l'AC Milan en 2013. Il est supporter de ce club depuis son enfance. "Quand j'étais petit, j'adorais voir Kaka et Shevchenko marquer."

Il a effectué ses débuts chez les Rossoneri le 25 octobre 2015, contre Sassuolo. Il avait alors seize ans et 242 jours, soit treize jours de plus que l'illustre Giuseppe Sacchi, qui reste le plus jeune gardien de tous les temps en Serie A. On qualifiait déjà Donnarumma de "nouveau Buffon". En l'espace de deux ans, il est devenu une valeur sûre de l'équipe de Gennaro Gattuso.

"Il possède des qualités exceptionnelles. Il pourrait être mon fils", raconte Buffon à son sujet. Le jeune gardien a en tout cas la même fibre patriotique que son prédécesseur. "Jouer pour l'Italie fait battre mon coeur plus vite", déclare-t-il à FourFourTwo. "Rien qu'en entendant l'hymne national, j'ai envie de pleurer. Beaucoup d'enfants rêvent de jouer pour l'Italie. Je suis heureux d'avoir concrétisé ce rêve."

Donnarumma a mûri deux ans en Squadra Azzurra, dans l'ombre de son idole et mentor. Il va se retrouver "seul" dans le match amical contre l'Argentine, pour la première fois. "Je serais déjà heureux de n'atteindre qu'une fraction de ce que Buffon a réalisé car il est unique", déclare modestement Donnarumma.

Sa nomination accroît sa valeur. L'été dernier, le gardien a prolongé son contrat jusqu'en 2021, avec à la clef un salaire annuel de six millions, mais les grands clubs font la file pour l'engager, comme ne manque pas de le clamer son agent, Mino Raiola. En outre, Gigio entretient des rapports difficiles avec les supporters milanais, qui l'ont déjà rebaptisé "Dollarumma".

Par Steve Van Herpe