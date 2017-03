Invincible Copenhague

Le Club Bruges a réalisé que le FC Copenhague était un sacré morceau dans la phase des poules de la Ligue des Champions. Il a sombré 4-0 au Danemark puis 0-2 sur ses terres. Dans un groupe qui comportait également Leicester City et le FC Porto, Copenhague n'a concédé qu'une seule défaite : 1-0 en Angleterre. Bien qu'il n'ait encaissé que deux buts en six rencontres, il a terminé troisième et a été versé en Europa League.

Pour atteindre cette phase par poules, les Danois sont passés par trois tours préliminaires. Ils onnt successivement éliminé Crusaders, Astra Giurgiu et APOEL Nicosie, sans essuyer un seul revers. En seizièmes de finale d'Europa League, ils ont éliminé Ludogorets 0-0, 1-2. Ce jeudi, les Vikings jouent le match retour des huitièmes de finale contre l'Ajax, à l'Arena.

En Superliga danoise, la formation du Norvégien Stale Solbakken, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2021, est invaincue après 25 journées et elle est largement en tête. Le FC Copenhague a marqué 54 buts et n'en a encaissé que 9. Même en coupe (quarts de finale), il n'a pas encore perdu.

La force de l'équipe réside dans sa défense. Mathias Jörgensen (26 ans) en est le pilier. Le défenseur danois, d'origine zambienne, joue sous le nom de Eanka. Il est arrivé au PSV en 2012. Considéré comme un grand talent, il ne s'est jamais imposé à Eindhoven. Deux ans plus tard, il redéposait ses valises dans la capitale danoise.

Thomas Delaney, le chef d'orchestre de l'entrejeu, a été vendu au Werder Brême en janvier. Cette ligne recèle un autre nom connu : Uros Matic, le frère cadet de Josip Matic, le joueur de Chelsea. Devant, les buts viennent du Paraguayen Federico Santander et d'Andreas Cornelius, un autre Danois qui a échoué à l'étranger, à Cardiff, mais s'est révélé dans la capitale de son pays.

